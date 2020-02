Dicamba-Strafe gegen Bayer „Die Signalwirkung ist nicht zu unterschätzen“

Sie sprachen vorhin die Außenwirkung des Urteils an. Könnte das Dicamba-Urteil auch Auswirkungen auf die anderen Rechtsstreitigkeiten von Bayer haben?



Ich denke tatsächlich, dass das Urteil auch schlecht für die Roundup-Prozesse ist – auch wenn sie natürlich formal nichts miteinander zu tun haben. Die bisherigen Monsanto-Prozesse sind in Nordkalifornien verloren gegangen, der Dicamba-Prozess allerdings im landwirtschaftlich geprägten Missouri. Dort sind auch viele Roundup-Verfahren anhängig. Man hätte erwarten können, dass der Unternehmensname Monsanto dort weniger negative Reaktionen hervorruft, als in der Bay-Area. Doch dem war offensichtlich nicht so. Das zeigt, dass das Außenbild von Monsanto immer noch extrem negativ ist – sogar in ländlich geprägten Gebieten. Sollte es zu weiteren Roundup-Prozessen kommen, ist das ein Nachteil. Die Forschung zeigt, dass Unternehmen mit einem positiven Image bei Massenklagen in der Regel niedrigere Strafzahlungen aufgebrummt bekommen. Die Geschworenen sind ihnen gegenüber durchaus geneigt, Fehler nachzusehen. Ein schlechter Ruf kann diesen Effekt allerdings ins Gegenteil verkehren.