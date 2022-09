Die Deutschen und das Brot Das Leid der Bäckereien in fünf Grafiken

„Alarmstufe Brot“ steht auf den Schildern, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bäckerei in die Höhe halten. „Unsere Politiker führen das Bäckerhandwerk in die größte Krise aller Zeiten“, steht darunter. Tausende sind in Hannover zusammengekommen, um auf die Not der Bäcker hinzuweisen, sagt Axel Oppenborn. Er ist Chef der Calenberger Backstuben und einer der Organisatoren der Demonstration, die diese Woche in der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfand. Mit Lieferwagen und sogar Silowagen zogen die Bäcker und Bäckerinnen später durch die Stadt. Schon in der vorherigen Woche machten sie aus Protest gegen die steigenden Energiekosten in vielen Filialen das Licht aus.