November 2010 bis November 2012:

Schicksalsjahre für den A380: Nachdem im November 2010 ein A380 der australischen Fluggesellschaft Qantas nach einem Triebwerkschaden in Singapur notlanden muss, nehmen die Probleme mit den Triebwerken von Rolls-Royce zu. Anfang 2012 entdecken Quantas und Singapore Airlines zudem Risse an den Tragflächen. In den darauffolgenden Wochen häufen sich die Negativschlagzeilen. Im Mai 2012 wird bekannt, dass die Haarrisse beim A380 bei Airbus zusätzliche Kosten verursachen. Sie summieren sich bis dahin auf 263 Millionen Euro. Untersuchungen ergeben als Grund für die Risse eine Mischung aus Material- und Herstellungsproblemen.

Bild: dpa