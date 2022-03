Die Gründe für Intels Magdeburg-Deal „Als US-Firma will man das Gefühl haben, dass alle hinter dem Projekt stehen“

WirtschaftsWoche: Frau Eisenschmid, Intel will in Magdeburg Milliarden in den Bau einer neuen Chipfabrik investieren. Warum ausgerechnet dort?

Christin Eisenschmid: Für uns war es wichtig, dass Ministerpräsident Reiner Haseloff es zur Chefsache gemacht hat. Als US-Firma in Deutschland will man das Gefühl haben, dass alle hinter dem Projekt stehen. Wir planen nun dort nun eine der modernsten Fabriken Europas zu haben und helfen dabei, das Europas Lieferketten unabhängiger werden von asiatischen Importen. Die Subventionen haben da nur eine kleinere Rolle gespielt, wir hatten auch attraktive Angebote aus anderen Ländern.. Allerdings war es die Gesamtheit der Kriterien, die für Magdeburg sprechen.