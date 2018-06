Die Branche habe durch den Müllimport-Stopp Pekings ein noch größeres Geschäft gewittert, spekulieren polnische Medien. Das Gesetz trat 2018 in China in Kraft. Deutschland und Co. exportierten große Müll-Mengen dort hin. „Es ist tatsächlich zu einem Stau an Ballenware bei den deutschen Sortierern und Recyclern gekommen, die Vertriebler in den Firmen haben aber andere Absatzmärkte finden müssen“, sagt Diplom-Ingenieur Roman Maletz vom Institut für Abfall-und Kreislaufwirtschaft der Technischen Universität Dresden. Die China-Exporte hätten sich vor allem in andere asiatische Länder, wie Vietnam und Malaysia, verlagert, sagt er und merkt an: Es sei davon auszugehen, dass auch in Europa nach neuen Zielen gesucht wurde. Ob deutsche Unternehmen mehr Müll in Polen loswerden, lässt sich bisher aber nicht sagen. Entsprechende Statistiken liegen noch nicht vor.