Diebold und Wincor Nixdorf: Geldautomatenhersteller bangt um Übernahme

Diebold-Chef Andy Mattes richtete am Montagabend noch einmal einen Appell an die Wincor-Aktionäre, die Offerte anzunehmen. "Die Frist, vor der wir das Angebot noch hätten ändern können, ist abgelaufen. Wenn wir also bis Dienstagabend die Schwelle von 75 Prozent verfehlen, wird die Übernahme nicht zustande kommen", sagte Mattes der Nachrichtenagentur Reuters. Investmentbanker glauben, dass viele Wincor-Aktien bei Hedgefonds liegen, die auf eine zweite, höhere Offerte hoffen - laut Mattes eine trügerische Hoffnung.