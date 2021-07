Diesel-Abgasmanipulation: Volkswagen will gegen Schadenersatz-Urteil in Italien vorgehen

Volkswagen ist in Italien wegen Diesel-Abgasmanipulation nach Angaben von Verbraucherschützern zur Entschädigung von mehr als 63.000 Autokunden verurteilt worden. Ein Gericht habe eine Entschädigungssumme von 3300 Euro plus Zinsen pro Person und damit insgesamt mehr als 200 Millionen Euro festgelegt, teilte die Verbraucherschutzorganisation Altroconsumo am Donnerstag in Mailand mit.