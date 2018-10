Diesel-Nachrüstung Zulieferer können nächstes Jahr mit Diesel-Nachrüstungen starten

Die Bundesregierung hatte sich nach monatelangen Verhandlungen am Dienstag auf einen Plan aus Umtausch und Nachrüstung verständigt, um Fahrverbote in Städten abzuwenden. Während die Autobauer bereits Prämienangebote in Höhe mehrerer Tausend Euro angekündigt haben, ist noch völlig unklar, ob auch die Hardware-Nachrüstung zustande kommt.