Diesel-Nachrüstungen Abgas-Skandal – Zulieferer sehen Haftungsfragen nicht als Hindernis für eine Lösung

„Da stellt diese Frage komischerweise gar keiner.“ Ein Volkswagen-Insider hatte zuvor erklärt, eine technische Nachrüstung sei nicht realistisch, weil niemand für mögliche Folgeschäden haften würde. Die Automobilindustrie lehnt Eingriffe am Motor ab und führt vor allem technische Gründe und Kosten an. Es sei nicht damit getan, einen Katalysator zur Stickoxid-Reduktion (SCR) nebst Adblue-Tank in ein Auto einzubauen.