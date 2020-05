Diesel-Prozess: Porsche-Chef Blume und Ex-VW-Chef Müller als Zeugen vor Gericht geladen

Porsche-Chef Oliver Blume und sein Vorgänger Matthias Müller sind vom Oberlandesgericht Stuttgart als Zeugen in einem Schadensersatzprozess um ein Porsche-Dieselfahrzeug geladen. Der für Diesel-Verfahren zuständige Spezialzivilsenat habe in dieser Woche entschieden, Blume und Müller am 8. Juli als Zeugen und Prozesspartei anzuhören, teilte das OLG am Donnerstag mit.