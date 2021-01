Diesel-Skandal BGH weist Ablehnungsversuche gegen Diesel-Richter zurück

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in mehreren Dieselverfahren Ablehnungsgesuche gegen die Richter des zuständigen Senats zurückgewiesen. Es gebe „keinen Anlass, an der Unvoreingenommenheit und Objektivität der abgelehnten Richter zu zweifeln“, heißt es in den Beschlüssen vom 9. Dezember, die am Dienstag veröffentlicht wurden. (Az. VI ZR 885/20 u.a.)