Diesel-Skandal: Wann der ehemalige VW-Chef Winterkorn sein Schweigen brechen will

Ziehe sagte dem „Spiegel“: „Im Verfahren wegen Marktmanipulation ist ein Abschluss der Ermittlungen noch in diesem Jahr denkbar.“ In diesem Fall sei dies wegen der überschaubaren Zahl der Beschuldigten eher möglich als in den Ermittlungen zu Software-Manipulationen beim Stickstoffdioxid-Ausstoß, erklärte er der dpa. Auch beim Abgasthema sei der Abschluss noch in diesem Jahr möglich - aber nicht überragend wahrscheinlich.