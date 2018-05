„Dieselgate“: Volkswagen und US-Staat West Virginia einigen sich

Der Autobauer musste sich infolge des „Dieselgates“ mehreren Klagen in den USA stellen. Vor fast einer Woche hatte sich VW mit dem US-Staat Maryland auf eine Strafzahlung in Höhe von bis zu 33,5 Millionen Dollar (27,5 Millionen Euro) geeinigt. Zuvor hatte sich der Konzern bereit erklärt, in Einigungen mit US-Umweltbehörden und Autobesitzern mindestens 16 Milliarden Dollar zu zahlen. Mit der Zahlung von weiteren 4,3 Milliarden Dollar legte Volkswagen zudem ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren bei.