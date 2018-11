Dieselgipfel BMW will keine Zugeständnisse bei Hardware-Nachrüstungen machen

MünchenBMW will beim Dieselgipfel mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Donnerstag keine Zugeständnisse bei der umstrittenen Hardware-Nachrüstung machen. Auf die Frage, was der Konzern anbieten könne, sagte Vorstandschef Harald Krüger am Mittwoch in einer Telefonkonferenz: „Unsere Position für die BMW Group steht schon länger. Das wird unsere Position bleiben.“