Dieselskandal: EU-Verbraucherschützer werfen Volkswagen Hinhalte-Taktik vor

Volkswagen ist bei der Entschädigung von Diesel-Kunden mit massiver Kritik von europäischen Verbraucherschützern konfrontiert. Die Verbraucherorganisation BEUC warf dem Konzern in einem am Freitag in Brüssel veröffentlichten Bericht zum Dieselskandal Hinhalte-Taktik vor. VW nutze Gesetzeslücken und den ungleichen Zugang der europäischen Verbraucher zur Justiz aus. Während der Autokonzern in Deutschland in einem mit Verbraucherschützern ausgehandelten Vergleich rund 240.000 Dieselkunden entschädige und mit weitern 50.000 Einzelklägern zum Jahresende eine Einigung anstrebe, weigere sich Volkswagen in anderen Ländern, Vergleichsgespräche aufzunehmen.