Dieselskandal: Klagewelle gegen Daimler überlastet das Landgericht Stuttgart

Stuttgart Am Sitz des Daimler-Konzerns in Stuttgart ächzt das zuständige Landgericht unter einer enormen Welle von „Dieselklagen“ und fordert Verstärkung. „Wir stehen vor einer riesigen Herausforderung, deren Ausmaß wir derzeit noch gar nicht abschließend einschätzen können“, sagte Gerichtspräsident Andreas Singer am Montag. „Aber klar ist, dass wir für eine auf Jahre angelegte strukturelle Mehrbelastung dringend Verstärkung brauchen.“