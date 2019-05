Dieselskandal: Oberlandesgericht urteilt erstmals zugunsten von VW-Kunden

In einem Fall richtete sich eine Schadensersatzklage gegen Volkswagen. Nur der Ausgang solcher so genannter deliktischer Verfahren, in denen dem Autobauer selbst ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Dieselmanipulation vorgehalten wird, ist für Schadensersatz-Prozesse wie das große Musterfeststellungsverfahren interessant, das Ende September vor dem Oberlandesgericht Braunschweig beginnt.