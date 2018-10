Dieselskandal Volkswagen muss sich im Januar erstmals vor dem BGH verantworten

MünchenDer Abgasskandal bei Volkswagen wird im Januar erstmals ein Thema für den Bundesgerichtshof (BGH). Der achte Zivilsenat des höchsten deutschen Berufungsgerichts befasst sich am 9. Januar mit der Klage des Eigentümers eines Skoda Octavia Diesel, in dem eine Software mit Abschaltvorrichtung verbaut war, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.