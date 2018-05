Dieselskandal: VW-Jurist belastet Ex-Chef Winterkorn schwer

Aus Sicht der US-Ermittler hat Winterkorn spätestens am 27. Juli 2015 von den Abgas-Tricksereien erfahren. Und zwar bei einem Treffen mit Managern und Ingenieuren am sogenannten „Schadenstisch“ in Wolfsburg, an dem Problemfälle aller Art besprochen werden. Winterkorn habe den Betrug aber nicht unterbunden, sondern seine Mitarbeiter sogar angewiesen, die US-Behörden weiterhin in die Irre zu führen. Dies sei zunächst auch geschehen.