Dieselskandal Winterkorn muss im Anlageprozess gegen Porsche SE nicht aussagen

Darüber hat allerdings das Oberlandesgericht Stuttgart zu entscheiden – und das hat Anfang Juli bereits angekündigt, eine Musterklage in Stuttgart wegen des Verfahrens in Braunschweig zum identischen Sachverhalt nicht zuzulassen. Die abschließende Entscheidung steht jedoch aus. Die Kläger in Stuttgart, darunter der zur Investmentgesellschaft Elliott gehörende Fonds Greenwich, wollen unterdessen für einen eigenen Musterprozess in Stuttgart kämpfen.