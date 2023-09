Dieselskandal: Zeuge im VW-Anlegerprozess will nichts gewusst haben

Im milliardenschweren Anlegerprozess gegen Volkswagen und dessen Hauptaktionär Porsche SE im Zusammenhang mit dem Dieselskandal hat das Gericht den ersten Zeugen vernommen. Der frühere Volkswagen-Personalvorstand Horst Neumann sagte am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Braunschweig, er habe erst in der Krisensitzung des Konzernvorstands am 22. September 2015 von dem Abgasskandal erfahren.