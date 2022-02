Digitale Hauptversammlung Thyssen-Krupp-Chefin Merz verspricht Wachstum und Dividende

Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz hat den Eigentümern des Industrie- und Stahlkonzerns bei der Hauptversammlung ein gewinnträchtiges Wachstum in Aussicht gestellt. Thyssen-Krupp befinde sich zwar weiter im Umbau. „Aber unser Ziel, wieder ganz oben mitzuspielen, das rückt in greifbare Nähe“, sagte Merz am Freitag.