Digitalisierung E-Rezept-Zoff: CEO von Redcare Pharmacy droht mit Klage gegen Lauterbach-Ministerium

Heinrich, der von 2009 bis 2020 den Konkurrenten DocMorris führte, fordert daher eine „zusätzliche Einlösemöglichkeit“, die bisher nicht vorgesehen ist: Die Praxis stellt dabei das E-Rezept aus und lädt es auf einen Server hoch, es kann über die Gesundheitskarte abgerufen werden. Die Karte wird dann aber nicht über das Kartenlesegerät in der Apotheke ausgelesen, sondern über das eigene Smartphone – und kann so an die Apotheke der Wahl verschickt werden, auch an eine Onlineapotheke.