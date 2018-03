Digitalisierung: Siemens-Chef Joe Kaeser fordert mehr Anpassungsfähigkeit

Siemens plant in der Kraftwerks- und Antriebssparte den Abbau von weltweit 6.900 Arbeitsplätzen, den Löwenanteil davon in der Kraftwerksparte. Etwa die Hälfte davon betrifft Jobs in Deutschland. Die Einschnitte im Kraftwerksgeschäft seien nur ein Vorgeschmack auf die Folgen des tiefgreifenden Wandels der Industrie, hatte Kaeser gesagt.

Bild: dpa