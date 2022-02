Digitalisierung Weltweite Chipindustrie mit Rekordumsatz

Um Firmen anzulocken, setzen die USA, China und die Europäische Union auf Förderprogramme. Erst in der vergangenen Woche hatte die EU-Kommission angekündigt, bis 2030 durch die „European Chips Act“ genannte Initiative 15 Milliarden Euro an zusätzlichen öffentlichen und privaten Investitionen für die Chipproduktion zu mobilisieren.



Mehr zum Thema: Die Erholung der Wirtschaft im zweiten Jahr der Pandemie hätte überzeugender ausfallen können, wenn die in vielen Branchen benötigten Halbleiter nicht so knapp gewesen wären. Für 2022 ist noch keine Erholung in Sicht.