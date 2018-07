DIHK-Studie: Durch autonomes Fahren könnten künftig Milliarden eingespart werden

BerlinDas autonome Fahren wird einer Studie zufolge in Deutschland künftig milliardenschwere Einsparungen bringen. Das berichtet die Zeitung „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf eine Untersuchung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Demzufolge prognostizieren die Experten hierzulande eine Senkung der volkswirtschaftlichen Kosten in Höhe von jährlich 8,3 Milliarden Euro sowie eine Verringerung der CO2-Emissionen um 6,2 Millionen Tonnen. Langfristig könnten beim vollautonomen Fahren sogar mindestens 15 Milliarden Euro jährlich eingespart werden.