Von den Befragten gaben 86 Prozent an, dass sie der Prozess insgesamt vor Herausforderungen stelle. 29 Prozent sehen eine Herausforderung darin, geeignete Absatz- oder Beschaffungsmärkte zu identifizieren oder Standorte mit geeigneter Infrastruktur für neue Niederlassungen oder Produktionsstätten zu finden (14 Prozent). Auch die Kosten spielten bei der Diversifizierung eine Rolle. Für 27 Prozent ist das ein nennenswerter Faktor, ebenso wie ein erhöhter Planungsaufwand (20 Prozent). In Zeiten hoher Preissteigerungen und struktureller Herausforderungen wie Fachkräftemangel seien das zusätzliche Belastungen, so die DIHK.