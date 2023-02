Direktreduktionsanlage Thyssenkrupps grüne Offensive – und wie wichtig sie wirklich ist

Man kann gegen die Trägheit des Konzerns viel sagen, aber hier hat das Unternehmen im vergangenen Jahr einige Erfolge vorzuweisen: So wurde – ebenfalls in Anwesenheit von Hendrik Wüst – in Dortmund auf dem Gelände der Westfalenhütte die neue „FBA 10“, die Feuerbeschichtungsanlage 10, in Betrieb genommen. Dort wird besonders korrosionsgeschützter Stahl erzeugt. In Duisburg wurde ein Hubbalkenofen gestartet, der Brammen, das Vormaterial für Bleche und Bänder, auf Walztemperatur bringt, eine Veredelungsanlage für Verpackungsstahl in Andernach ist auch neu in Betrieb. Und in Bochum entsteht ein Werk, das hauchdünne Bleche produzieren wird, vor allem für Elektroautos.