Diskreter Abverkauf der Energy-Anteile Siemens schadet mit einem buchhalterischen Trick seinen Aktionären

Schon beim Spin-off schob Siemens knapp zehn Prozent Anteile an Siemens Energy in den Pensionsfonds, die mittlerweile komplett über die Börse abverkauft sind. Der Pensionsfonds meldet Aktienverkäufe nur, falls Meldeschwellen berührt werden. Zu welchen Kursen und ob mit Gewinn oder Verlust veräußert wird, ist in Siemens-Geschäftsberichten nicht ablesbar. Vergangenen Juni übergab Siemens nochmals 6,8 Prozent Energy-Anteile in den Pensionsfonds, nun weitere acht Prozent. Damit hält der Pensionsfonds, der das Pensionsvermögen für jetzige und künftige Siemens-Betriebsrentner eigentlich mit diversifizierten Anlagen und guten Renditen professionell managen soll, nunmehr 14,8 Prozent an dem Hochrisikounternehmen Siemens Energy. Aus Anlageperspektive ist das ziemlich absurd.