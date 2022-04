Diskussion um Umgang mit russischer Energie KNDS-Chef fordert von Bundeskanzler Scholz raschen Verzicht auf russisches Erdgas

Deutschland könne die wirtschaftlichen Folgen verkraften. „Dann müssen wir den Gürtel halt mal enger schnallen“, so der Manager. Deutschland sei moralisch verpflichtet, der Ukraine zu helfen. „Es muss einmal klar ausgesprochen werden: Wir Deutsche haben in gut 80 Jahren zweimal den Krieg in die Ukraine getragen: 1941 als Aggressoren, 2022 als Unterlasser“, so Haun.



