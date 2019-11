Dividende fällt aus Thyssenkrupp durchschreitet ein Tal der Tränen

Die neue Chefin will auch im Autozulieferergeschäft kräftig umbauen. Bereits am Mittwoch hatte Thyssenkrupp angekündigt, im automobilen Anlagenbau in Deutschland 640 Stellen zu streichen. Die Essener Zentrale soll ebenfalls verschlankt werden. Binnen zwölf Monaten werde die Zahl der Mitarbeiter auf 430 von knapp 800 reduziert. Schon Kerkhoff hatte angekündigt, 6000 der 160.000 Jobs im Konzern zu streichen, darunter 4000 in Deutschland. Das alles kostet viel Geld. Thyssenkrupp hat für das laufende Jahr einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag für Restrukturierungen reserviert.



Im vergangenen Geschäftsjahr 2018/19 fuhr der Konzern einen Nettoverlust von 304 Millionen Euro ein nach einem Fehlbetrag von 62 Millionen Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) brach insbesondere wegen des schwachen Stahlgeschäfts und der Flaute beim Absatz von Autokomponenten auf 802 Millionen Euro von 1,4 Milliarden Euro ein. Merz erwartet hier 2019/20 keine Verbesserung, sondern ein bereinigtes Ebit-Ergebnis auf Vorjahresniveau. Der Nettoverlust werde wegen der Restrukturierungen noch höher sein als zuletzt.



Die Dividende fällt aus. Zuletzt hatten die Anleger 15 Cent je Aktie erhalten.