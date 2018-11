Dominik Asam Airbus macht Infineon-Manager zu neuem Finanzchef

Der europäische Flugzeugbauer Airbus holt seinen neuen Finanzchef beim Chiphersteller Infineon. Dominik Asam trete sein Amt im April an, teilte der Boeing-Rivale am Mittwoch mit. Er wird Nachfolger von Harald Wilhelm. Der 52-Jährige hatte angekündigt, er werde den französisch-deutschen Flugzeugbauer zusammen mit Vorstandschef Tom Enders 2019 verlassen. Er ist seit 18 Jahren in verschiedenen Positionen für die Finanzen von Airbus verantwortlich.