Drägerwerk-Chef „Wir arbeiten fast rund um die Uhr“

Schafft Ihre Produktion das?

Wir haben vor einigen Jahren 70 Millionen Euro in eine Zukunftsfabrik hier in Lübeck investiert. Dort arbeiten wir jetzt fast rund um die Uhr – in zwei Zehn-Stunden-Schichten. Und zwar so, dass sich die Mitarbeiter in den jeweiligen Schichten nicht begegnen. Das ist ja wichtig in diesen Zeiten, um Ansteckungen zu vermeiden. Die Kollegen haben sich bereits vor einigen Wochen deswegen gegenseitig frohe Weihnachten gewünscht. Bei uns in der Produktion erwarte ich keine Probleme. Einen Engpass könnte es aber geben, wenn Zulieferteile nicht rechtzeitig ankommen oder wenn es gar längere Lieferausfälle gibt. Das ist schon kritisch; ein durchschnittliches Beatmungsgerät besteht aus etwa 500 Teilen von ungefähr 120 verschiedenen Zulieferern.