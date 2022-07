Dreamliner Boeing: Sind „sehr kurz“ vor Auslieferung der 787-Flugzeuge

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat die seit über einem Jahr gestoppten Auslieferungen seiner Flugzeuge vom Typ 787 wieder fest im Blick. Man stehe „sehr kurz davor“, den Dreamliner wieder auszuliefern, sagte Stan Deal, Chef der Passagiermaschinensparte, am Sonntag kurz vor dem Start der Luftfahrtmesse in Farnborough nahe London. Die Auslieferungen der 787 wurden für ein Jahr gestoppt, da Boeing mit Inspektionen und Reparaturen beschäftigt ist, deren Kosten sich auf rund 5,5 Milliarden Dollar summieren dürften. In manchen Teilen des Langstreckenflugzeuges waren Haarrisse entdeckt worden.