Drohender Handelskrieg: Österreichs Stahlreise Voestalpine fürchtet Überangebot wegen Trump-Strafzöllen

Auch der österreichische Aluminiumkonzern AMAG ist alarmiert. Auch wenn Aluminium künftig in den USA mit nur zehn Prozent Strafzoll belastet wird, werden die Auswirkungen schnell spürbar. „Die USA sind seit vielen Jahren ein wichtiger Absatzmarkt für unsere Produkte. Wir haben die Entscheidung der US-Administration zur Kenntnis zu nehmen, welche sich auf das diesjährige Geschäftsergebnis der AMAG aus heutiger Sicht im mittleren einstelligen Millionen Euro Bereich auswirken wird“, sagte Helmut Wieser, CEO der AMAG, am Freitag. Die AMAG erwartet in diesem Jahr einen Absatz von rund 35.000 Tonnen Alu-Walzprodukte in den USA.