Dubioser Rippchen-Deal Westfleisch-Chef Soennichsen freigestellt

Der geplatzte China-Deal beschäftigt seit dem vergangenen Jahr auch die Staatsanwaltschaft. Die Behörden hatten wegen des Anfangsverdachts der Untreue vor rund einem Jahr die Geschäftsräume der Firmenzentrale in Münster sowie den Produktionsstandort in Coesfeld durchsucht und weitere Untersuchungen eingeleitet. Im Visier der Ermittler steht der Verkauf von rund 12.000 Tonnen Schweinefleisch über einen Zwischenhändler in den Vereinigten Arabischen Emiraten an einen Kunden in der Volksrepublik China. Die WirtschaftsWoche hatte exklusiv über das dubiose Geschäft zu branchenunüblichen Bedingungen berichtet.