Düngemittel- und Salzhersteller: K+S erwartet Ergebnisrückgang

Im vergangenen Jahr waren Düngemittel durch den Krieg in der Ukraine knapper und teurer geworden. Dazu trugen auch die Sanktionen gegen die Wettbewerber Belaruskali und Uralkali aus Belarus beziehungsweise Russland bei, die zusammen für rund ein Drittel der Weltproduktion von Kali stehen. K+S stellt rund zehn Prozent des weltweiten Kalis her. „Der von uns erwartete Nachfrageanstieg wird in diesem Jahr auf ein nach wie vor begrenztes Kaliangebot aus Russland und Belarus treffen“, sagte Lohr.