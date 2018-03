Dünger- und Salzproduzent: K+S verdient wieder mehr

Für 2018 zeigte sich Lohr zuversichtlich. "Wir sind gut ins Jahr gestartet." Die Kali-Preise würden sich weiter stabilisieren und K+S habe einen guten Winter gehabt - das ist wichtig für das Geschäft mit Auftausalz. Auch das neue Werk in Kanada wirke sich bereits positiv auf den Umsatz aus. In diesem Jahr soll der Umsatz spürbar und das Ergebnis deutlich über den Werten des Vorjahres liegen. An der Börse legten K+S-Aktien deutlich zu und waren mit einem Plus von vier Prozent größter Gewinner im Nebenwertindex MDax.