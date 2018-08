Düngerindustrie: Teures Kali-Werk in Kanada beschert K+S Verluste

KasselHohe Aufwendungen rund um das neue Kali-Werk in Kanada haben dem Dünger- und Salzproduzenten K+S im zweiten Quartal einen Verlust eingebrockt. Hinzu kamen Produktionsprobleme. Trotz eines Umsatzwachstums um mehr als 9 Prozent auf 812 Millionen Euro stand unter dem Strich daher ein Minus von gut 9 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Kassel berichtete. Vor einem Jahr war noch ein Gewinn von knapp 19 Millionen Euro verbucht worden.