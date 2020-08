Dürre trifft Bauern Deutliche Einbußen bei Getreideernte

Die deutschen Bauern klagen wegen Dürre und anderen Wetterextremen das dritte Jahr in Folge über Ernteeinbußen. Die Getreideernte bleibe 2020 mit voraussichtlich 42,4 Millionen Tonnen um knapp fünf Prozent hinter dem Durchschnitt der fünf Vorjahre zurück, wie der Deutscher Bauernverband am Dienstag in Berlin mitteilte. „2020 war vielerorts das dritte durch Wetterextreme geprägte Jahr, was einige Betriebe in ihrer Existenz gefährdet“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied. Besonders die Mitte März begonnene und in manchen Regionen bis in den Juni hinein währende Trockenheit habe den Landwirten zu schaffen gemacht. „Der Klimawandel manifestiert sich“, sagte Rukwied. „Wir haben nicht mehr die Stabilität der Ernteerträge, wie wir vor zehn, 15 Jahren noch hatten.“