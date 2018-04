E-Auto-Pionier: Was sich Tesla von der Automesse in Peking erhofft

Doch plötzlich ist alles auf einmal ganz anders – zumindest in China. Auf der in dieser Woche gestarteten Peking Autoshow ist Tesla tatsächlich erstmals wieder mit einem Stand auf einem großen Branchentreffen vertreten. Messebesucher müssen in Peking in Halle W4 allerdings etwas genauer hinsehen. Tesla hat sich in der chinesischen Hauptstadt einen vergleichsweise kleinen Stand geleistet. Der US-Hersteller findet sich irgendwo zwischen Volkswagen und BMW, etwas versteckt und mit wenig Ausstellungsfläche im Vergleich zu dem, was in der Autobranche sonst üblich ist.