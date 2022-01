E-Autobauer: Kritik an Tesla-Autohaus in chinesischer Provinz Xinjiang

Tesla ist nach der Eröffnung einer Niederlassung in der chinesischen Provinz Xinjiang bei US-Menschenrechtsgruppen in die Kritik geraten. Die größte muslimische Organisation in den USA warf dem Unternehmen am Dienstag vor, "Völkermord zu unterstützen". "Elon Musk muss das Tesla-Autohaus in Xinjiang schließen", schrieb der Rat für amerikanisch-islamische Beziehungen im Kurznachrichtendienst Twitter.