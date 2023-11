E-Autobauer: Nio streicht zehn Prozent der Jobs

Nio gehört zu den chinesischen Autobauern, die in Europa schon präsent sind. Insidern zufolge zieht Nio zum Ausbau seines Europageschäftes den Vertrieb über Händler in Betracht, um den Absatz anzukurbeln, wie Reuters im vergangenen Monat unter Berufung auf Insider berichtete. Zuletzt betrieb Nio sechs Filialen in Deutschland, Norwegen, Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Weltweit gab es 137 „Nio Houses“, wie die Niederlassungen in zentralen städtischen Lagen genannt werden.