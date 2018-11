E-Autobauer Tesla muss sich vor US-Börsenaufsicht für verfehlte Produktionsprognosen rechtfertigen

Bis zuletzt schafft es Tesla nicht, wie geplant wöchentlich 3.000 Model 3 zu produzieren. Zuletzt kündigte das Unternehmen aus dem kalifornischen Palo Alto an, in seiner neuen Fabrik in Shanghai mit einer Produktionsrate von 3000 Fahrzeugen pro Woche an den Start zu gehen. Musk hatte sich im Juli mit den chinesischen Behörden auf den Bau der ersten Tesla-Fertigungsanlage außerhalb der USA geeinigt. Mit der Produktion dort will Tesla die Nachteile der jüngst von China auf US-Importe verhängten Zölle ausgleichen.