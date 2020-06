E-Autobauer: Tesla plant wohl Batteriefertigung im eigenen Werk in Fremont

Tesla-Chef Elon Musk treibt nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters den Bau einer Batterieforschungs- und -produktionsanlage in Kalifornien voran. Mit dem Projekt unter dem Namen „Roadrunner“ will der US-Elektrofahrzeughersteller nach einem Ausbau seines Werks in Fremont eigene Autobatterien herstellen. Das geht aus einem Dokument der Stadtregierung hervor, das Reuters am Mittwoch einsehen konnte. Einschließlich der Installation aller Fertigungsanlagen könnte der Bau gemäß dem Antrag in etwa drei Monaten abgeschlossen sein.