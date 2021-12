E-Autobauer: Tesla zieht vom Silicon Valley nach Texas um

Der US-Elektroautohersteller Tesla hat seinen Unternehmenssitz vom Silicon Valley in Kalifornien nach Texas verlegt. Tesla gab den Umzug am Mittwoch in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bekannt. Ob alle Angestellten in der Zentrale in Palo Alto verpflichtet wurden, ebenfalls umzuziehen, war zunächst nicht bekannt. Tesla war nicht für eine Stellungnahme erreichbar.