E-Autobauer: Vietnam: VinFast will in Asien expandieren

Langfristig wolle der Konzern, der seit August an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet ist, rund 1,2 Milliarden Dollar in den indonesischen Markt investieren, hieß es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC. Davon sollen bis zu 200 Millionen Dollar in das neue Werk fließen, das im Jahr 2026 seine Produktion mit einer Kapazität von 30.000 bis 50.000 Fahrzeugen pro Jahr aufnehmen soll.