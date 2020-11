E-Autobranche: Tesla und Uber gründen Verband für emissionsfreien Transport

Der gewählte Präsident Joe Biden verspricht unter seiner Regierung Investitionen in saubere Energie, steuerliche Anreize, und einem Ausbau der Ladestationen für batteriebetriebene Fahrzeuge. „Wir können uns den Elektrofahrzeugmarkt zu eigen machen - 550.000 Ladestationen bauen - und damit über eine Million Arbeitsplätze in den USA schaffen“, sagte Biden am Montag.