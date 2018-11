E-Mobilität Musk twittert mögliches Interesse an Daimler-Kooperation

FrankfurtTesla-Chef Elon Musk hat Interesse an einer Zusammenarbeit mit Daimler bei dessen geplanter Elektroversion des Kleinlasters Sprinter bekundet. „Vielleicht interessiert, mit Daimler/Mercedes an einem E-Sprinter zu arbeiten“, twitterte Musk am Montag. „Das ist ein großartiger Lieferwagen. Wir werden das untersuchen.“