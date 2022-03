E-Mobilität: Opel-Mutter Stellantis will 2030 mit 300 Milliarden Euro doppelten Umsatz machen

Der Opel-Mutterkonzern Stellantis will den eigenen Umsatz auf 300 Milliarden Euro verdoppeln und dauerhaft zweistellige Renditen erzielen. „Wir werden unseren Nettoumsatz bis 2030 verdoppeln und zweistellige bereinigte operative Margen während des Jahrzehnts beibehalten“, teilte der französisch-italienische Autobauer am Dienstag mit. Und das in der Phase bis 2030, in der Stellantis das eigene Angebot in Europa komplett auf reine Elektrofahrzeuge umstellen will.